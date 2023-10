Balotelli: “Ibra a Barcellona per vincere la Champions, poi ha perso con noi…”

MarioBalotelli non le manda a dire a Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sul canale Twitch di TV Play. "Se l'addio di Ibra ci ha aiutato a vincere la Champions? Dico sì, se ci fosse stato lui, non ci sarebbero stati i tre nuovi. La squadra giocava in modo diverso. Con Sneijder mi trovavo molto bene. Milito quell'anno era Re Mida, diventava tutto oro. Era un anno da Pallone d'Oro il suo. Sia Ibra che Eto'o, avrebbe fatto panchina Ibra? Va chiesto a Mourinho questo. È andato là per vincere la Champions, è uscito con noi in semifinale...", le sue dichiarazioni.