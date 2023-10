Balotelli: “Ibra ha detto una grande cazzata. E potevo vincere un Pallone d’Oro”

Sul canale Twitch di TV Play, Mario Balotelli ha parlato così della sua carriera dopo le dichiarazioni di Ibra dei giorni scorsi. "Parole di Ibra sulla mia carriera? Che ho buttato via le mie chance mi spiace per Zlatan ma è una grande cazzata. Che abbia perso le occasioni di diventare tra i più grandi al mondo, non solo per colpe mie, è vero anche questo. Ce ne sono ben pochi col talento che ho avuto io e Zlatan me lo ha sempre detto di persona. Mi sembra di aver vinto quasi tutto. Per il talento che dice lui, secondo lui dovevo fare molto meglio e gli do ragione su questo. Un Pallone d’Oro lo avrei vinto.