Balotelli si schianta, auto distrutta e rifiuta alcol test. Lui illeso ma barcollante

Nuova disavventura extra-calcio per Mario Balotelli . L'attaccante dell’Adana Demirspor, attualmente infortunato, è stato protagonista ieri sera attorno alle 20.30 di un incidente stradale a Brescia in via Orzinuovi, a un chilometro dal casello autostradale di Brescia Ovest. Ecco la ricostruzione di Tuttosport: "Balotelli ha perso il controllo della sua Audi Q8 nera ed è andato sbattere contro un muretto. Macchina distrutta, airbag scoppiati. Mario è stato soccorso dai primi passanti, si è poi rifiutato di salire sull’ambulanza di Bresciasoccorso e si è anche «rifiutato di sottoporsi all’alcol test», come ci è stato riferito da un funzionario della polizia locale di Brescia, comportamento che gli costerà una denuncia come se fosse stato trovato positivo oltre i limiti.

Balotelli, all’arrivo dei primi soccorsi, si è messo a correre, seppure barcollante, ed è caduto per terra dove è stato soccorso una seconda volta. Non ha comunque riportato ferite o danni gravi, se non un taglio sulla fronte per questa caduta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e in seguito pure il fratello Enock Barwuah, avvisato dell’incidente mentre era di ritorno dall’allenamento con la squadra dove gioca nel campionato di Eccellenza (il Rovato), e alcuni amici, che hanno poi portato Mario Balotelli nella sua casa bresciana a pochi metri dallo stadio Rigamonti. «L’importante è che non sia successo nulla di grave a Mario o ad altre persone - ha commentato Enock -, adesso cercheremo di capire perché è successo questo». I rilievi sono poi proseguiti per un paio d’ore", si legge.