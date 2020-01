Balzaretti: “Inter, non vedo grandissimi margini di crescita. Alla Juve invece…”

Intervenuto a Tiki Taka, Federico Balzaretti ha parlato così del pareggio dell’Inter a Lecce:

“L’Inter sta funzionando meno perchè non i giocatori non hanno la tenuta dei 90′, un grande inizio e poi un calo nella ripresa sia con il Lecce che con l’Atalanta. All’Inter non vedo grandissimi margini di crescita, deve giocare sempre al massimo mentre i margini li vedo alla Juve”.

MERCATO INTER – “In estate hanno puntato sui titolari ed hanno investito su Sensi, Barella e Lukaku e ora dovranno cercare di sistemare e allungare la rosa”.

FALLO CANDREVA – “Secondo me non è mai da rosso perché chiude gli occhi prima di colpire Donati”.