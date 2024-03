Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Gianni Balzarini, giornalista, è tornato così sul botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Gianfranco Teotino a Sky domenica scorsa: "Il senso dell’intervento di Teotino era quello di sottolineare i pochi punti totalizzati dalla Juve nelle ultime gare e perché non cambiare modulo o uomini. Allegri è nervoso, ha capito perché non ha più in mano lo spogliatoio come prima e sa che lui è quello che si prende tutte le coppe.