"Tutti al loro posto assieme a Simone Inzaghi per preparare il ritorno in campionato di domenica con la Roma. Per completare il gruppo per intero bisognerà aspettare, invece, domani, con i rientri di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, più quello di Piotr Zielinski. Tra le altre cose, ieri sera nella sfida contro la Croazia in cui ha pure segnato, il polacco ha sentito dolore al bicipite femorale ed è stato sostituito", aggiunge il quotidiano.