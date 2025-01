Le parole sulla delibera — La delibera è stata firmata da Enrico Fedrighini del gruppo misto, dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, da quelli del Pd, Rosario Panataleo, Angelica Vasile, Alessandro Giungi e da Marco Fumagalli, del gruppo Beppe Sala sindaco. «Penso che siamo ancora in tempo - ha detto Fedrighini - e che al più presto questo atto venga trasmesso in consiglio comunale, per avere un confronto che si sgancia dai club. È giusto che sia il consiglio a dare un indirizzo per quello che ritiene più utile per la città e per i cittadini».

Non tutti però sono d'accordo e c'è chi, come Bruno Ceccarelli del Pd, avvisa dei rischi che può avere una mossa simile. «Credo che una battaglia che un gruppo fa la possa fare con tutti gli strumenti politici, è legittimo. Ognuno farà le sue valutazioni. Ma questa delibera è in contrasto con quanto votato dalla maggioranza. Alcune ipotesi sono viste come superate. Altre sono per certi versi illusorie», ha sottolineato.

Anche Marco Mazzei, della lista Beppe Sala sindaco, non voterà la delibera. «Il fattore tempo è diventato importante. Noi dobbiamo prenderci la responsabilità di decidere per avviare questa trasformazione dell'area finalmente». All'idea di un bando è invece favorevole Enrico Marcora di Fratelli d'Italia, «ben vengano iniziative come questa e riportiamo il luogo di discussione in consiglio comunale».

(Fonte: ANSA)