A partire da venerdì 17 gennaio le società incaricate da Milan e Inter sono autorizzate allo svolgimento di alcune indagini del suolo e della falda che dureranno per qualche giorno, tra cui ad esempio il posizionamento di piezometri temporanei. Le indagini non comporteranno comunque il prelievo di campioni. Inoltre, nelle scorse settimane, il tunnel Patroclo è stato chiuso al traffico per l'effettuazione di alcune verifiche sullo stato di fatto.