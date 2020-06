Barcellona a caccia del tesoretto per Lautaro? Il Getafe riscatta Cucurella: i dettagli

Le difficoltà economiche del Barcellona mantengono l’Inter in una posizione di estrema forza nella trattativa per Lautaro Martinez ma i blaugrana stanno cercando di far quadrare i conti per poi agire sul mercato. Ieri, i catalani hanno ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic con la Juventus mentre oggi è arrivata l’ufficialità della cessione di Cucurella al Getafe. Il club catalano incassa 10 mln di euro, mantenendo il 10% sulla futura rivendita. Come fa notare Edu Polo, giornalista del Mundo Deportivo, l’accordo con il Getafe, però, inizialmente era prefissato per un diritto di riscatto a 6 mln con il 40% sulla futura rivendita. “Preferiscono racimolare 4 mln in più ora e meno in futuro, per far quadrare i conti”, il commento di Polo sul Barcellona.