Inter, Ceccarini: “Barcellona sempre più determinato per Lautaro. E ha scelto la contropartita”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez: “Il Barcellona è sempre più determinato. Le parole di Messi su Lautaro (“Impressionante, diventerà un grande giocatore”) sono un chiaro segnale di come si vuol muovere il club catalano per rafforzarsi. L’Inter è consapevole del rischio. Il Barcellona potrebbe pagare la clausola rescissoria ma sta pensando di inserire nell’operazione Vidal, che è da sempre un grande obiettivo di Antonio Conte. Una situazione da monitorare con attenzione.