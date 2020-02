Barcellona, Vidal è furioso: l’ultima umiliazione rende certo l’addio. Inter pronta a prezzo di saldo

La vittoria del Barcellona contro il Getafe, un sofferto 2-1, ha lasciato strascichi in casa blaugrana. In particolare, sottolinea il quotidiano Sport, ha lasciato letteralmente furioso Arturo Vidal. Il cileno, che neanche con l’arrivo di Quique Setien è riuscito a diventare un titolare inamovibile, è entrato al minuto 85 al posto del giovane Ansu Fati. Una sostituzione, quella a cinque minuti dalla fine, che Vidal non ha preso affatto bene.

“Il suo sguardo, al momento dell’ingresso in campo, diceva più di qualsiasi parola”, sottolinea il quotidiano. Vidal voleva giocare di più e per questo aveva chiesto di lasciare il Barcellona a gennaio. Ma il club catalano, complici gli infortuni, si è opposto al trasferimento all’Inter. Un trasferimento che tornerà di attualità a giugno, quando Vidal avrà solo un anno di contratto con i blaugrana. La scadenza nel 2021 regalerà a Marotta un assist d’oro: l’AD nerazzurro potrà presentarsi dinanzi al Barcellona con una proposta ridimensionata rispetto ai 15 milioni di gennaio. E stavolta, l’affare potrebbe finalmente concretizzarsi.