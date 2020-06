Barcellona, addio a Lautaro? TS: “L’affare sembrava indirizzato ma negli ultimi giorni…”

La vittoria dell’Inter contro la Sampdoria porta la firma di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, i due bomber nerazzurri capaci di giungere a quota 30 gol in due in 26 partite di campionato. Un rendimento eccellente del belga e dell’argentino, con quest’ultimo che rimane sempre nel mirino del Barcellona. Come riportato da Tuttosport, la speranza nerazzurra è che Martinez si convinca a restare:

“E chissà che un grande finale di stagione, il primato di gol di coppia nell’Inter e magari qualcosa in più di un semplice piazzamento Champions, non aiuti l’Inter a convincere Lautaro a rimanere a Milano almeno un altro anno. Quanto sta succedendo negli ultimi giorni, con le difficoltà economiche del Barcellona e i possibili paletti posti dalla Liga ai club spagnoli, potrebbe realmente chiudere quella che sembrava una trattativa già indirizzata. E per Conte sarebbe davvero un bel regalo poter ripartite dalla “Lu-La” da record anche il prossimo settembre”.