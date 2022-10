Barcellona-Inter, prove generali di accoglienza: “Ieri al Camp Nou i tifosi hanno…”

L'Inter si prepara a giocare una partita molto complicata al Camp Nou, anche per l'ambiente che sarà accesissimo

Barcellona-Inter si prepara ad essere una partita carica di tensioni da parte dei catalani. Prima lo sfogo di Xavi in conferenza stampa, dopo il fischio finale di Inter-Barcellona. Poi le minacce a Bastoni e famiglia, dopo che la stampa spagnola lo aveva accusato di provocazioni a causa di una foto postata su Instagram. Infine l'accusa di Laporta che alla Uefa ha parlato di arbitraggio ingiusto. L'Inter non dovrà solo affrontare una squadra in campo ma rimanere indifferente ad un ambiente che si prospetta decisamente acceso.