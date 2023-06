AIC, Barella miglior giocatore di maggio: “Per Inzaghi moltiplicatore di possibilità”

Barella, considerato il miglior centrocampista della stagione anche per la Lega Serie A, ha dimostrato tutte le sue qualità in questa stagione particolarissima. "Inzaghi lo ha usato come un coltellino svizzero per manomettere gli avversari, con e senza palla, e per essere efficaci in ogni contesto tattico. In questa stagione non c’è duello individuale che non abbia vinto, o avversario che sia riuscito a metterlo a disagio. Quando il campo si allunga è il primo a guidare le transizioni palla al piede, o a correre negli spazi aperti come dovesse mangiarseli. Quando la rifinitura arriva sugli esterni arriva sempre a fari spenti, sul secondo palo, dalla seconda linea, per concludere in porta. Anche se spesso lontano dai riflettori, Nicolò Barella è un moltiplicatore di possibilità per i nerazzurri", conclude l'Assocalciatori.