Inter, Barella: “Jordan un simbolo, per lui era tutta una sfida. The Last Dance mi è piaciuto”

Tra basket e stile. Una chiacchierata oltre il calcio, per Niccolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato il protagonista di un video Instagram di Calcio Shop, rispondendo alle domande di giovani tifosi:

THE LAST DANCE – “Sì, l’ho vista e mi è piaciuta tanto. E’ stato bello vedere come in quegli anni si imponeva Michael Jordan, dato che non sono riuscito a viverli personalmente. La parte che mi è piaciuta di più è stato quando diceva che diventava una cosa personale. Molti ci hanno scherzato su, però io penso che lui sia uno dei pochi, insieme a Kobe Bryant, che faceva della sua vita una sfida. E’ questo che lo ha spinto a diventare Michael Jordan, un simbolo del basket e dello sport. Per lui era una questione d’orgoglio e questo è quello che mi ha colpito di più”.

OUTFIT LEBRON (GIACCA, CRAVATTA E SHORTS) – “Sì, lo ricordo perfettamente. Era gara uno delle Finals 2018. Personalmente non lo indosserei, però quella sera lui fece 51 punti. Dovrei farlo anche io, così magari faccio doppietta”.

STREET ART – “A dire il vero, non ho una grande cultura su questo argomento. Diciamo che ho uno stimolo per approfondire l’argomento. Non ho, dunque, un artista preferito, anche se credo che Bansky sia più o meno conosciuto da tutti”.

AIR JORDAN – “Sì, sono un grande appassionato. Ho collezionato 12 modelli di Air Jordan, la 3 è nel mio cuore perché è la prima che ho comprato coi soldi messi da parte”.