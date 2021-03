Barella, Bastoni e Sensi ancora bloccati. Libero: “Alla fine ci rimette solo l’Inter”

I tre giocatori dell'Inter sono ancora a Milano, in attesa di capire se potranno o meno rispondere alla chiamata di Mancini

"La montagna ha partorito il topolino. L’emergenza in casa Inter si è conclusa infatti con uno stop di soli 4 giorni. Utile, probabilmente, per evitare ulteriori contagi, ma che alla fine forse ha portato più problematiche che altro per Conte". Apre così l'articolo di Libero in merito alle ultime novità in casa Inter, tenendo conto che la querelle tra Ats di Milano e FIGC non si è ancora conclusa. "L’ATS di Milano ha infatti dato il via libera ai nazionali dell’Inter per poter raggiungerei rispettivi Paesi e rispondere alle convocazioni, dopo lo stop della scorsa settimana in seguito ai quattro positivi nella squadra. [...] Un via libera da parte dell’autorità sanitaria di Milano legato alla possibilità di tornare in patria per continuare a svolgere la quarantena imposta a tutta la squadra (con possibili tragitti casa-centro sportivo per gli allenamenti), non però a giocare", evidenzia il quotidiano.