Barella, ieri visita a Bonaria per Riva. “Legame che andava oltre il campo. E forse…”

"Una domenica nel segno del mito. Nicolò Barella, squalificato per la gara con la Fiorentina, ha approfittato della sosta forzata per rendere omaggio a Gigi Riva". Apre così l'articolo di Tuttosport che racconta come Barella, squalificato per Fiorentina-Inter, ieri abbia fatto visita al cimitero monumentale di Bonaria per salutare Riva, con cui era legato da un feeling che andava oltre al campo.