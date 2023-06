Barella miglior centrocampista, premiato da Zanetti. Orgoglio a casa sua davanti alla tv

La moglie del giocatore ha postato la foto del momento della premiazione del giocatore nerazzurro con le figlie a guardarlo in tv

Nicolò Barella è stato premiato dalla Lega Calcio come miglior centrocampista della Serie A per la stagione 22-23 che si è conclusa oggi. Proprio a Torino, dove i nerazzurri hanno vinto uno a zero chiudendo a 72 punti il campionato, il giocatore è stato premiato. Ha ricevuto il premio dal vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti.