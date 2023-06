Serie A, Barella miglior centrocampista della stagione 22-23: “Dominante in mezzo”

Era in lizza con Milinkovic-Savic e Rabiot ma ad aggiudicarsi il titolo di miglior centrocampista della Serie A per la stagione 2022-2023 è stato Nicolò Barella."Dominante a centrocampo", scrive la Lega sul profilo Twitter annunciando la vittoria del giocatore dell'Inter. Gli interisti lo apprezzano non poco per qualità e capacità. E forse pure per il caratteraccio che ne ha fatto un beniamino da quando è sbarcato a Milano.