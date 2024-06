"Il nerazzurro è carico, l’idea di saltare il debutto non gli piace per niente, ma il rovescio della medaglia di un rientro anticipato potrebbero essere conseguenze peggiori. Rischi inutili meglio non correrli. Deciderà lui. Se se la sente, Barella farà coppia con Jorginho in mediana. Se preferirà rimandare la “prima” alla Spagna, allora spazio a Cristante che anche in questi giorni ha lavorato in regia al fianco dell’italo-brasiliano".