Nicolò Barella non ha partecipato all'allenamento mattutino. Era uscito dal derby acciaccato (lo aveva sostituito Frattesi ) e questa mattina, siccome persiste il fastidio, ha lasciato Appiano Gentile per recarsi all'Humanitas di Rozzano. Per lui sono stati predisposti gli esami strumentali utili a stabilire l'entità del problema muscolare che lo ha messo ko e sono attese notizie in questo senso.

Questa mattina la squadra di Inzaghi, dopo il riposo di ieri, ha ripreso ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato, quella in programma sabato alle 15 contro l'Udinese (martedì primo ottobre invece la sfida con la Stella Rossa in Champions.ndr). Aggiornamenti sulla seduta di allenamento ancora in corso arriveranno in giornata.