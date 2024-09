"Dopo 5 giornate, in testa al campionato, ci sono 7 squadre racchiuse in soli 3 punti, 8 se l’Atalanta vincerà il recupero della partita con il Como, saltata ieri. Un’ammucchiata come neanche sul Ponte di Verrazzano alla partenza della maratona di New York. Per ritrovare l’ottava in classifica così vicina alla prima, bisogna rinculare al 2016-17, quando la Juve (12) conduceva sul Napoli (11) e il Bologna, ottavo, distava solo 3 punti. Lungo il percorso della maratona di 38 giornate le squadre più pronosticate, con ogni probabilità, si staccheranno dal gruppo, ma intanto, in questo mischione è lecito sognare. Da quanto intuito nelle prime cinque giornate, potremmo goderci un torneo molto equilibrato perché l’Inter, che ha già perso per strada 7 punti, non sembra dominante e affamata come nella stagione scorsa, quando si presentò alla 6a giornata a punteggio pieno. Le altre candidate più accreditate (Juve, Napoli, Milan...) vengono da rifondazioni tecniche ancora in corso".