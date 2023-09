Vernazza (GdS): “Barella e Frattesi compatibili. Inzaghi obbligato a vincere lo scudetto”

Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato che sta per ricominciare e affrontato il tema della coesistenza tra Nicolò Barella e Davide Frattesi , protagonisti in Nazionale ma non ancora all'Inter: "Frattesi ha segnato due gol, Barella in tandem con Locatelli ha tenuto insieme il centrocampo. Frattesi si inseriva e colpiva, Barella ruotava e palleggiava. [...] L'Inter Nazionale rafforza il concetto sull'Inter e basta come squadra più forte del campionato. Lo dicono i primi numeri, l'Inter come il Milan ha vinto nelle tre giornate iniziali, ma a differenza del Milan non ha subito neppure un gol. Il derby di sabato esprimerà una tendenza, orienterà meglio i pareri.

Nell'attesa, oggi è legittimo considerare l'Inter vice-campione d'Europa davanti a tutti, Milan compreso. A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità, alla terza stagione interista Simone Inzaghi è obbligato a vincere lo scudetto o come minimo a giocarsela fino all'ultimo, senza arrendersi con largo anticipo come nel 2022-23. Di Coppe e Supercoppe nazionali ne ha alzate al cielo in abbondanza. La Champions League l'ha accarezzata, e bisogna riconoscere che nessuno all'inizio avrebbe scommesso sull'Inter finalista. Oggi Inzaghi è "condannato" allo scudetto. Non l'ha mai vinto in assoluto e già nella prima stagione all'Inter aveva i mezzi per prenderselo, però l'aveva buttato via. Nella seconda annata ha fatto scelte copetere, di Coppa. Nella terza non ha via di uscita: scudetto o scudetto, a meno che non acciuffi la Champions. La società gli ha messo tra le mani un gruppo che in Serie A non teme confronti. Sta a lui sfruttarlo in pieno".