Barella gesticola con l’arbitro e sui social diventa un meme: “Dimmi che sei italiano…”

Nell'ultima gara dell'Europeo, contro l'Austria, l'interista ha avuto qualche difficoltà e si è guadagnato un giallo per proteste. Il suo confronto con l'arbitro è virale

Una delle cose che gli stranieri dicono spesso degli italiani è che parlano a gesti. E all'ultimo Europeo spopolano quelli degli Azzurri di Mancini. Massima forma di espressività: pure in campo gli italiani si fanno capire rafforzando il loro pensiero con mani e sguardi che sui social imperversano e sono diventati virali. Anche tra gli stranieri. Da Immobile e Insigne fino a Chiesa: hanno fatto il giro dei social le loro facce dubbiose, spesso nei confronti dell'arbitro, per un fallo non fischiato o per una punizione contestata. E pure Barellaè finito nel vortice dei meme da social network. Quando il direttore di gara, nella gara contro l'Austria, gli ha presentato il giallo per proteste lui ha cercato di spiegarsi a gesti. E su Twitter se ne sono accorti.