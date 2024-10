Sono 12 i giocatori dell'Inter impegnati in Nazionale in questi giorni. Da Thuram a Lautaro, fino agli azzurri e gli olandesi: Inzaghi spera di ritrovare i suoi senza acciacchi o problemi muscolari in vista poi dei prossimi impegni, tra campionato e Champions.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nicolò Barella dovrebbe ritornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di martedì, quando la squadra si ritroverà dopo qualche giorno di riposo che Inzaghi concederà ai suoi. L'obiettivo per Barella è essere a disposizione per la sfida con la Roma e il suo rientro in gruppo martedì è propedeutico per arrivare in forma per la sfida contro i giallorossi.