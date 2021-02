TS – Barella sempre più anima dell’Inter. E Handanovic è tornato: “Dopo la topica con la Juve…”

“L’Inter, sbancando Firenze dopo sette anni (ultimo successo agli atti il 2-1 firmato da Palacio e Icardi con Mazzarri allenatore), si è regalata – in attesa del Milan – per la prima volta in stagione un paio di nottate da prima in classifica. Vittoria grassa e grossa al di là del punteggio: senza i miracoli di Dragowski, i gol sarebbero stati molti più dei due segnati da Barella e Perisic”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al successo dell’Inter a Firenze che permette ai nerazzurri di volare in testa alla classifica, in attesa del risultato del Milan contro il Crotone.

Handanovic si riscatta

“La gara della Fiorentina può essere liofilizzata in un flash, l’azione nata sull’iniziativa di Martinez Quarta (tunnel a Perisic) che ha portato al tiro di Bonaventura deviato sulla traversa da Handanovic. Bravissimo il capitano a dire no pure a Biraghi sulla ribattuta: sarebbe stato difficile riscattarsi meglio dopo la topica di martedì con la Juve in Coppa Italia”, il commento del quotidiano.

Barella e Hakimi, armi in più dell’Inter

Il protagonista assoluto del match è stato Barella, autore del primo gol e “sempre più grande anima di questa squadra come certificato dai complimenti, via social, che il ragazzo di è preso appena dopo il fischio finale da Claudio Marchisio“, aggiunge Tuttosport. Tra i migliori anche Hakimi, autore della progressione vincente con tanto di assist per il 2-0 di Perisic ad inizio ripresa. Ma, come detto, anche Handanovic è stato attento nell’occasione di Biraghi e il probabile tocco sul tiro di Bonaventura è stato decisivo. Per Tuttosport, la prova del portiere è da 7 in pagella: “La doppia parata su Bonaventura e Biraghi è degna dell’Handanovic dei bei tempi. Bentornato”, il commento del quotidiano.