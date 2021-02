“Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Nicolò Barella. Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di più fortunata la nostra Nazionale”. I complimenti arrivano da Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, che sui social ha voluto sottolineare le qualità e la crescita di Nicolò Barella nell’Inter.