Inter, Barella miglior giocatore del mese per Lenovo: “Il suo settembre eccezionale”

I numeri del centrocampista nerazzurro lo inseriscono tra gli irrinunciabili di Inzaghi: "Partenza show", scrive il sito ufficiale

Eva A. Provenzano

Nicolò Barella è il Lenovo Player of the Month di settembre. Il sito dell'Inter parla di 'settembre eccezionale' per il calciatore nerazzurro che in 6 gare ha collezionato un gol e tre assist proprio nell'ultimo mese.

Il settembre di Barella è iniziato con l'assist per Lautaro Martinez in Sampdoria-Inter 2-2. Contro il Bologna gol di rapina, il suo primo stagionale. Altri due assist, poi, per Darmian in Fiorentina-Inter e per Lautaro, in Inter-Atalanta. Un mese chiuso con la clamorosa traversa colpita a Kiev contro lo Shakhtar in Champions League.

Barellaha giocato da titolare sette partite in Serie A, collezionato 596 minuti giocati. La sua è stata una 'partenza show, ad altissima velocità'. E non dà il suo contributo solo in zona gol ma anche a livello difensivo: 92% di tackle riusciti e il 55% di duelli vinti. Nelle prime 7 partite di campionato ha fatto segnare l'84,3% di passaggi completati.

5 assist fatti in totale (primo in Serie a, in Europa secondo solo a Pogba e Benzema che ne hanno forniti 7), 16 passaggi chiave, un gol, contro il Bologna e 7 conclusioni in porta.

(Fonte: inter.it)