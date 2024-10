Nicolò Barella scalpita: il centrocampista dell'Inter, costretto a saltare le sfide contro Udinese, Stella Rossa e Torino per un problema fisico, non vede l'ora di tornare a disposizione, e per questo ha scelto di allenarsi anche nei giorni di recupero. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle sue condizioni: "Il presente di Nicolò, in ogni caso, non ammette distrazioni: tornare ad alzare i giri del motore nerazzurro è la priorità. Anche perché la sua sesta stagione da interista fin qui è stata anomala, e non certo per le prestazioni".