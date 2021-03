Italia, Barella favorito per un posto da titolare: Mancini scioglie la riserva oggi

L'allenatore della Nazionale ha detto alla vigilia di avere solo un dubbio, ma l'interista sembra avanti nelle gerarchie e dovrebbe giocare subito

Ieri Mancinilo ha detto quando ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord. «Non ho dubbi, forse uno». Deciderà stamattina se far giocare o meno Barella da titolare viste le vicissitudini che lo hanno portato ad unirsi, causa casi di covid all'Inter, al gruppo azzurro (con Bastoni e Sensi) solo in un secondo momento.