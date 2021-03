Italia, Mancini valuta l’opzione Barella: “Forse solo un dubbio su formazione”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato delle scelte che farà per la gara contro l'Irlanda del Nord

«Non ho dubbi sulla formazione. Forse uno. Stiamo valutando il resto. Anche perché troviamo oggi i ragazzi dell'Inter».Roberto Manciniconferma, alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord, il dubbio a centrocampo nella formazione dell'Italia che giocherà al Tardini domani sera. L'allenatore sta valutando la presenza dal primo minuto di Nicolò Barella, come ha spiegato in conferenza stampa non facendo però riferimento diretto al nerazzurro.