Inter, Barella show: anche i numeri lo premiano. “Mai in carriera era riuscito a…”

“Conte avrebbe preferito giocare oggi con la Fiorentina, invece di ieri sera. Temeva le scorie della Coppa Italia. Ma la pratica Viola è stata sbrigata in scioltezza e, allora, quelle ore in più di riposo, magari, potrebbero essere utili martedì a Torino”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell’Inter a Firenze. Un successo netto, meritato e che dimostra il valore di una squadra che sembra andare con il pilota automatico. Ora l’obiettivo è la finale di Coppa Italia ma sarà necessario battere la Juve a Torino, anche se l’1-0 non basterebbe.

Barella, anche i numeri lo premiano

Tornando alla partita contro la Fiorentina, a sbloccare il match è stato Barella. Il centrocampista ex Cagliari ha trovato il gol numero 3 del suo campionato, a cui il classe ’97 ha aggiunto 5 assist. “Mai in carriera aveva preso parte a 8 reti in una singola stagione”, il commento del Corriere dello Sport. Barella sarà in campo a Torino ma anche contro la Lazio in campionato, in quanto, nonostante sia diffidato, non è stato ammonito contro la Fiorentina. Chi invece non ci sarà con la Juventus è Vidal, squalificato ma anche alle prese con una botta al ginocchio, sebbene pare si tratti solamente di una botta.