Inter, numeri mondiali: Barella meglio di de Jong. Ed è con Mbappé e Rashford per…

I numeri lo dimostrano: Nicolò Barella è ormai diventato un centrocampista di livello mondiale. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, si sofferma sulle statistiche del centrocampista dell’Inter, che affianca i più forti giovani del continente e, in alcuni casi, li supera:

“Barella corre 11,091 km a partita, secondo nell’Inter solo a Brozovic (11,311). Rispetto a Frenkie De Jong (Barcellona), stella nel ruolo, Nicolò vince più contrasti (19-15) e recupera quasi gli stessi palloni (98-106). Due guerrieri di lotta e di corsa. Ma, se passiamo alla fase attiva, a parità di gol (2), l’interista supera l’olandese per assist (5-2), occasioni create (25-22), tiri in porta (6-3). Barella è l’unico centrocampista centrale nato dopo l’1-1-97 ad avere già segnato 10 gol in A e uno dei 5 nei campionati top ad aver servito almeno 5 assist, insieme a Mbappè, Sancho, Rashford e Perraud. Mica comparse“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)