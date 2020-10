TS: “Vento sardo per risollevare l’Inter: Barella insostituibile per Conte. E Nainggolan…”

“Un vento… sardo per risollevare l’Inter. Un maestrale, di quelli che sferzano le spiagge di Cagliari, come Poetto o Cala Fighera”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Barella e Nainggolan, i due giocatori ai quali si affidano Conte e l’Inter per rialzarsi dopo il pareggio con la Lazio e la sconfitta con il Milan. Il giovane sardo si è imposto sin da subito e nella passata stagione ha mostrato appieno le sue qualità e segnato in tutte le competizioni. E le grandi prestazioni sono arrivate anche in Nazionale, con il gol all’Olanda all’andata e l’assist per Pellegrini al ritorno.

NAINGGOLAN – Barella, al momento, è uno degli insostituibili per l’Inter anche se – sottolinea Tuttosport – ha il difetto di prendere troppi gialli (2 in 4 partite) e questo potrebbe portarlo rapidamente in diffida. “Nonostante un colpo al ginocchio che lo condiziona da inizio stagione, tira dritto e guida il reparto in qualunque posizione Conte lo schieri: mezzala destra o sinistra nel 3-5-2, mediano o trequartista d’assalto nel 3-4-1-2. Conte in lui ci si rivede”, spiega il quotidiano che però, poi, rilancia anche Nainggolan. Il belga ha sconfitto il Covid ed è a disposizione sin dal match con il Gladbach. “Nainggolan, così come Barella e lo stesso Vidal, può giocare in ogni posizione, volendo anche da regista basso nel 3-5-2. Brozovic è tornato a vivere nella discontinuità, Gagliardini ha determinate caratteristiche, così come Sensi, mentre Eriksen continua a non incidere. Ecco che il “ripescato” Nainggolan potrebbe essere una carta a sorpresa”, il commento di Tuttosport.