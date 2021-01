WhoScored – Serie A, Barella nella top 11 di giornata: con lui un altro interista a sorpresa

Nicolò Barella è stato l’MVP indiscusso del match vinto dall’Inter contro la Juventus. Il centrocampista sardo ha sfoderato una prestazione totale, prezioso in fase difensiva e decisivo anche in quella offensiva, con tanto di assist per l’1-0 di Vidal e il gol del definitivo 2-0 a completamento di un’azione da antologia con un lancio preciso di Bastoni.

Whoscored, sito specializzato di statistiche, ha inserito Barella nella top 11 della settimana di Serie A, dandogli come voto 8.7. Nella formazione tipo, c’è anche un altro interista, un po’ a sorpresa: si tratta di Samir Handanovic, capace di tenere inviolata la propria porta con un paio di ottimi interventi.

TOP 11 SERIE A – Handanovic; Calabria, Koulibaly, Criscito, Dalot; Kucka, Luis Alberto, Barella, Insigne; Ibrahimovic, Simy