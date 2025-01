La trattativa che porterà Kvaratskhelia dal Napoli al PSG sembra essere giunta al rush finale. Il georgiano, classe 2001, è destinato a lasciare il club campano nei prossimi giorni e non restano che ultimare gli ultimi dettagli della trattativa.

"La partenza di Kvara dal Napoli, uno dei più forti esterni in circolazione, non è solo per ragioni economiche: a lungo snobbato da De Laurentiis: ma, soprattutto, è il fallimento tattico di Conte: a fare il terzino, 60 metri dalla porta, Kvara è stato umiliato!"