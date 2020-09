Barigelli (GdS): “Conte vuole vincere, ma punta sui giovani. Bastoni sua invenzione e Barella…”

Del lavoro di Conte con l’Inter e con i giovani italiani ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli:

“Conte è stato catalogato come tecnico che pensa più a vincere subito piuttosto che a costruire. Ma non è vero. O meglio è vero che vuole vincere subito, perché la vittoria è la sua ossessione, ma non è vero che pur di riuscirci dimentichi di scommettere sui giovani. L’unico difensore italiano interessante dietro ai mostri sacri Chiellini e Bonucci, non più giovanissimi, è Bastoni: una sua invenzione. Ma anche nella crescita di Barella, che la Nazionale ha sottolineato nelle due partite con Bosnia e Olanda, c’è la sua mano. È un giocatore migliorato molto nell’ultima parte di campionato e nella fulminea ma formativa esperienza dell’Europa League, terminata con la finale persa contro il Siviglia. Il centrocampo a disposizione di Mancini è oggi per varietà, talenti e quantità, tra i migliori d’Europa. Se è vero, come è vero, che è in mezzo al campo che si vincono e perdono le partite, le nostre prospettive sono interessanti”.