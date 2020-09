Inter, sospiro di sollievo. Per De Vrij e Bastoni infortuni non gravi: i dettagli

“Nessun allarme in difesa, la preparazione della nuova stagione non partirà con la zavorra. Ieri sono rientrati ad Appiano Gentile Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, reduci da infortuni rimediati con le nazionali”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’esito degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i due difensori dell’Inter. Per De Vrij si tratta di una leggera distorsione alla caviglia mentre l’azzurro ha riportato un risentimento ai flessori. Due infortuni non gravi per i due centrali che hanno già iniziato la riabilitazione e che potrebbero tornare ad allenarsi già a metà della prossima settimana, perdendo un paio di giorni di ritiro che inizierà domani con i tamponi mentre da martedì riprenderanno gli allenamenti.