Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Antonio Barillà , giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Juve di domenica sera: “La vittoria dell’Inter domenica sera non darebbe certezza, ma legittimerebbe il ruolo di stra-favorita del campionato. Alla vigilia di quest’ultimo turno la Juventus era favorita, ma il bello del calcio è anche questo. L’Empoli è cambiato profondamente grazie a Nicola, anche se l’espulsione di Milik al 18esimo pesa come un macigno. Ci si aspettava una frenata bianconera dovuta ai tanti giovani presenti in rosa, ma l’errore del singolo è arrivato da un calciatore esperto e internazionale. L’Inter ha dato l’ennesima prova di forza, poi ha avuto qualche episodio a favore, ma ogni volta che c’è un bivio i nerazzurri sanno superarlo con qualità e personalità.

Credo che sia una vittoria che vale doppio, anche in virtù delle assenze pesanti a centrocampo. La partita d’andata fu lo specchio della solidità come qualità principale di entrambe le squadre, con la volontà di evitare la fuga dell’altro. Inter e Juventus, a livello di gol subiti, sono tra le migliori formazioni non solo d’Italia, ma di tutta Europa. La partita di domenica sarà diversa. L’Inter sa che una vittoria può sancire una fuga definitiva perché andrebbe a scavare un piccolo solco, con ancora un match da recuperare; la Juventus sa che vincendo potrà riaprire tutto. Mi aspetto una partita molto più aperta e sfrontata, suffragata da difese protettive e da due protagonisti come Lautaro e Vlahovic. L’Inter per me è ampiamente favorita, ma resta ancora tutto da giocare ed è giusto che i bianconeri ci credano”.