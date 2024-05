«Difficoltà ci sono state, inutile nasconderlo. Abbiamo cambiato tanto, se ne sono andati in 16 e il 40% dei nostri ragazzi non aveva esperienza in Serie A. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo messo davanti a tutto il lavoro, lavoro, lavoro. Avevo chiesto contro l'Inter una prestazione importante per dimostrare i nostri valori. Chi è entrato in campo ha portato la stessa identità della squadra. Abbiamo aggredito l'Inter, siamo andati alti. Sono contento per i ragazzi, la salvezza è merito loro. Oggi è la festa di tutti. Volevo fosse dopo la partita con l'Inter. Era troppo importante la prestazione per dare emozione alla nostra gente, lo abbiamo fatto e mi complimento con i miei». Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo la sfida con i nerazzurri di Inzaghi.