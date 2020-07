Juventus e Lazio perdono punti per strada e il pensiero dei tifosi interisti corre immediatamente alle occasioni perse dall’Inter in questa ripresa di campionato. Ai punti persi per strada, agli obiettivi pregiudicati. Anche Marco Barzaghi ha voluto sottolineare lo stesso concetto proprio dopo il 4-2 rifilato dai rossoneri alla squadra di Sarri: “I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani … lezione di vita”.