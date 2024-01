Barzagli: “Inter, col Verona vittoria pesante. Poteva saltare qualcosa in testa”

Barzagli, ex difensore della Juventus, su DAZN, ha parlato di Inter-Verona. «Sono vittorie pesanti, alla fine i campionati non si vincono con gli scontri diretti ma con le squadre più piccole. Lì prendi i tre punti e li accumuli e ci sono momenti in cui hai un calo, che ci può stare, non si va sempre a cento all'ora, conta vincere quelle gare, in qualsiasi maniera».