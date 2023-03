Baschirotto: “Inter grande squadra, sarebbe stato un sogno giocare a San Siro”

Il difensore del Lecce, assente domenica per squalifica, è tornato sulla sconfitta rimediata dai suoi compagni

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, in conferenza stampa è tornato sulla sconfitta rimediata domenica a San Siro contro l'Inter, sfida da lui saltata in quanto squalificato: "Purtroppo non è andata bene, ma l'Inter è una grande squadra. Siamo già proiettati alla partita contro il Torino".