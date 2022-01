Bastoni: “Gol e assist a Skriniar? Noi difensori vogliamo dimostrare che siamo importanti”

Le parole del difensore a Inter TV

Le parole di Alessandro Bastoni a Inter TV: "Era quasi due anni che non segnavo, ogni tanto ci vuole. E' un calcio molto divertente, ci divertiamo. Continuiamo così. Non è importante tanto il gol quanto la prestazione e la vittoria che c'è stata. Assist a Skriniar? E' inusuale come cosa. Per il ruolo che viene spesso considerato meno, si esaltano gli attaccanti. Anche noi vogliamo far capire che siamo importanti quanto loro. Non mi ispiro a nessuno co il mio sinistro. Sono grato a Favini dell'Atalanta che mi ha messo in testa determinate giocate. Volevamo dare un segnale dopo le due vittorie del Milan, ha dimostrato il Milan che non ci mollerà fino alla fine. Stasera era difficile. Ci godiamo la vittoria, da domani pensiamo alla Supercoppa".