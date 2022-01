Inzaghi a Inter TV: “Molto soddisfatto, vittoria ampiamente meritata. Noi mai disuniti”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria a San Siro contro la Lazio: "Penso che la fase difensiva parta dagli attaccanti. Abbiamo vinto una partita importante, dispiace aver preso gol. Ci teniamo questa vittoria dopo tutti questi giorni in cui non si è giocato. Gol? Una volta si diceva sempre da quinto a quinto, stavolta da terzo a terzo. Gli chiedo quello. E' una caratteristica che chiedo, ho la fortuna di allenare dei giocatori importanti. Noi non ci siamo mai disuniti e abbiamo ampiamente meritato al vittoria. Supercoppa? Abbiamo due giorni e mezzo per preparare al meglio la partita, è questo il nostro obiettivo. La Lazio è una squadra forte, di qualità, sta bene in campo. La vittoria dell'Inter è ampiamente meritata. Contro una Lazio così non era semplice, sono molto molto soddisfatto".