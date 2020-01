Bastoni: “Fatto fatica a imporre il nostro ritmo. Il gol? Emozione incredibile ma conta…”

Alessandro Bastoni a Inter TV dopo il pareggio a Lecce: “Siamo venuti qui a Lecce sapendo che sarebbe stata una partita difficile, in uno stadio difficile, su un campo difficile. Sicuramente abbiamo fatto fatica a imporre il nostro ritmo e gioco che ci contraddistinguono. Ci dispiace sempre lasciare punti per strada. C’erano spazi che facevamo fatica a coprire. Il fatto di essere mancino mi dà una mano. Abbiamo fatto tutto bene: peccato per il gol preso e i due punti lasciati. Gol? Un’emozione incredibile, bellissimo ma la cosa importante a cui puntiamo sono i tre punti. Non sono arrivati, bisogna lavorare. Sappiamo che il Cagliari non sarà quello della Coppa Italia, speriamo di vincere”.

(Inter TV)