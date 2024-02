A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve , Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "La sto vivendo bene, siamo nati e cresciuti per queste partite. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e non vediamo l'ora".

"Bisogna avere pazienza, abbiamo studiato la Juve in settimana, siamo carichi e determinati. L'attacco della Juve? Gioca tanto di squadra come noi, quello che dobbiamo fare è affrontarli da squadra come noi".