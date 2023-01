Inter, Bastoni vuole rimanere: pronta la proposta di rinnovo, cifre e dettagli

Il difensore nerazzurro, in scadenza nel 2024, è uno dei prossimi a cui verrà offerto il prolungamento del contratto

Scottata dalla vicenda Skriniar , l'Inter vuole accelerare sul fronte rinnovi dei propri big. Tra questi c'è Alessandro Bastoni, il cui contratto scade il 30 giugno 2024: la sua volontà è quella di rimanere a Milano, e la dirigenza nerazzurra ha in programma di incontrare a breve il suo entourage per gettare le basi di una nuova intesa.

Tuttosport svela cifre e durata della possibile proposta interista: "Il difensore nelle ultime interviste ha sempre dichiarato di voler rimanere, l'ultima dopo la Supercoppa («manca un anno e mezzo, ci sono altri rinnovi prima del mio, ma io qua sto bene»). Bastoni aveva già ritoccato il suo contratto al termine della stagione '20-21, alzando il basso ingaggio precedente a 2.8 milioni. Adesso l'Inter vuole prolungare l'intesa almeno fino al 2026 e portare lo stipendio al livello di altri top player, come per esempio Barella (4.5 milioni di base per poi salire nel corso degli anni)".