Italia, sarà rinnovo generazionale. “In difesa Bastoni-Scalvini sarà la coppia del futuro”

"Eravamo la Nazionale dei difensori, la storia sta cambiando. A destra, dopo Di Lorenzo, il futuro è tutto da scrivere. Cambiaso (23) fin qui non ha dato garanzie di continuità ad alto livello, chissà che un eventuale passaggio alla Juve possa consentire un salto. Non si vede molto altro all’orizzonte. Meglio a sinistra dove Dimarco (25) deve ancora raggiungere il vertice, sta crescendo Parisi (22) ed è in arrivo Udogie (20) che, l’anno prossimo, andrà in Premier con il Newcastle: se non spreca l’occasione di crescita, diventa un top del ruolo. Ne ha i mezzi. Al centro Scalvini (19)-Bastoni (23) può essere la coppia del futuro, con il torinista Buongiorno (24) in lista. Aspettando che crescano gli Under (Pirola, 21), c’è da contare sui “diversamente” giovani Gatti (25) e Baschirotto (26)".