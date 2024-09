Italia, Dimarco esce al 70esimo. Adani: “Migliore in campo con Frattesi”

Nella gara di Nations League dell'Italia contro Israele, Federico Dimarco ha ispirato il compagno di squadra, Davide Frattesi che di petto ha segnato il gol dell'uno a zero. Settanta minuti in campo per l'esterno nerazzurro nel secondo impegno della Nazionale. Spalletti lo ha richiamato in panchina, a venti minuti dal triplice fischio, per Udogie.